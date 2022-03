Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Donnerstag, 17. März 2022) : Wieder mehr Covid-Patienten auf den Intensivstationen

Mönchengladbach hat derzeit die fünftniedrigste Sieben-Tage-Inzidenz in NRW. (Symbolbild) Foto: dpa/Matthias Balk

Mönchengladbach Das Auf und Ab der Sieben-Tage-Inzidenz geht weiter. Die Stadt meldet mehr als 300 Neuinfektionen. Die wichtigsten Werte im Überblick.

3899 Mönchengladbacher sind aktuell nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Donnerstag, 17. März. Damit ist die Zahl im Vergleich zum Vortag (3950 nachweislich infizierte Bürger) leicht gesunken – trotz der 342 neuen Fälle, die die Stadt seitdem registriert hat.

Die Sieben-Tage-Inzidenz weist das Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstag mit 978,2 aus. Am Vortag lag der Wert den Angaben zufolge noch bei 1003,6. Die Inzidenz in der Vitusstadt liegt seit dem vergangenen Sonntag (13. März) um die 1000er-Marke. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche steigt mal darüber, fällt den Tag danach wieder unter die Schwelle und wird den Tag darauf wieder vierstellig.

Damit bleibt Mönchengladbach aber konstant unter dem Durchschnitt. Die Landes-Inzidenz gibt das RKI am Donnerstag mit 1435,6 (Vortag: 1403,7) an. Der bundesweite Schnitt liegt mit 1651,4 (Vortag: 1607,1) sogar noch höher.

Gestiegen ist in Mönchengladbach die Zahl der Covid-19-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung. Das Divi-Intensivregister zählt aktuell (Stand: Donnerstag, 17. März, 11.15 Uhr) 16 Covid-19-Patienten, die auf hiesigen Intensivstationen liegen. Davon werden vier invasiv beatmet. Vor einer Woche (also am Donnerstag, 10. März) wurde der Wert noch mit sieben (vier invasiv beatmet) angegeben. Bis Sonntag blieb der Wert konstant, in dieser Woche aber kletterte er allmählich wieder nach oben (zehn am Montagmorgen, 13 am Dienstag- und Mittwochmorgen).

Wichtig anzumerken ist dabei, dass die in Mönchengladbach intensivmedizinisch behandelten Covid-19-Patienten nicht zwangsläufig auch aus Mönchengladbach kommen. Zudem kann sich die Lage schnell wieder ändern.

Am Donnerstagmittag waren acht der laut Divi 82 zur Verfügung stehenden Intensivbetten in Mönchengladbach frei. Das entspricht 9,8 Prozent. Landesweit waren zeitgleich 598 der 5235 Intensivbetten (also 11,4 Prozent) nicht belegt.

Die Hospitalisierungsrate für NRW gibt das RKI am Donnerstag tagesaktuell mit 7,78 an. Am Vortag wurde der Wert auf 7,82 beziffert, aber nachträglich auf 9,14 korrigiert. Der bundesweite Schnitt liegt aktuell bei 7,58 (Vortag: 7,45 gemeldet und auf 8,73 korrigiert).

Seit Beginn der Pandemie sind insgesamt 47.180 Corona-Fälle bei Mönchengladbachern nachgewiesen worden. In 42.984 Fällen gelten die Betroffenen als nicht mehr infektiös. 297 Bürger sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

(capf)