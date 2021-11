Keine fünfte Welle riskieren : Intensivmediziner fordern Impfpflicht für alle Erwachsenen

Beatmungsschläuche sind vor einem intubierten Corona-Patienten in einem Intensivbett-Zimmer in der Asklepios Klinik zu sehen. (Archivfoto) Foto: dpa/Matthias Balk

Berlin Eine Impfpflicht für alle Erwachsenen sei alternativlos, so der Präsident der Notfallmediziner. Die Hoffnung auf eine höhere Impfbereitschaft in der Bevölkerung habe sich nicht erfüllt.

Eine Impfpflicht für alle Erwachsenen sei alternativlos, um die Pandemie auch langfristig hinter sich zu lassen. Die Hoffnung auf eine höhere Impfbereitschaft in der Bevölkerung habe sich nicht erfüllt. Die Mitarbeiter in den Kliniken und besonders auf den Intensivstationen und in der Notfallmedizin bräuchten aber eine Perspektive. "Wir können nicht in jeder Wintersaison wieder eine neue Welle zahlreicher schwerer Covid-19-Verläufe riskieren", warnte Marx.