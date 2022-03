Corona-Pandemie : Inzidenz-Wert im Kreis Viersen steigt an

Inzidenz-Wert im Kreis Viersen steigt an

Kreis Viersen Der Kreis Viersen hat am Dienstag 396 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Die Gesamtzahl der Infizierten nennt der Kreis nicht mehr, da die Werte zu ungenau seien.

Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner steigt laut der Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) auf 1579,4 (Vortag: 1539,5). Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landes Nordrhein-Westfalen liegt nach Angaben des RKI aktuell bei 1382,2.

Wie viele Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern im Kreis Viersen behandelt werden, konnte der Kreis am Dienstag mit Hinweis auf einen technischen Fehler nicht mitteilen. Laut Divi-Intensivregister werden auf Intensivstationen im Kreis Viersen zwei Covid-19-Patienten (+/-0) behandelt, beide werden beatmet. Die Hospitalisierungsinzidenz in NRW liegt bei 7,8 (Vortag: 7,5).