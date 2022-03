Corona im Kreis Viersen : Mehr als 50 infizierte Patienten im Krankenhaus

Kreis Viersen Kurz vor dem Ende zahlreicher Corona-Schutzmaßnahmen ist im Kreis Viersen die Zahl der Neuinfektionen sprunghaft angestiegen. Das Kreisgesundheitsamt verzeichnete am Mittwoch insgesamt 902 Neuinfektionen.

In den Krankenhäusern im Kreis wurden am Mittwoch 52 infizierte Patienten stationär behandelt — das sind doppelt so viele wie noch am Montag. Zwei Covid-19-Patienten liegen auf der Intensivstation und müssen beatmet werden. Die Hospitalisierungsinzidenz in NRW liegt weiterhin bei 7,8.