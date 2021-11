Testpflicht für geimpfte Eltern : Testpflicht: Kinderärzte drohen mit Schließung

Düsseldorf Laut Infektionsschutzgesetz müssen Kinderärzte ab sofort die begleitenden Eltern testen. Doch Schnelltests sind überall knapp und die Kinderärzte drohen mit Schließung.

Die Kinderarzt-Praxen erleben seit Wochen einen Ansturm von kleinen Patienten, die unter Infektionen leiden, gar mit dem RS-Virus infiziert sind oder gegen Corona geimpft werden wollen. Nun macht die Ampel-Koalition Familien und Praxen das Leben noch schwerer: Seit Mittwoch müssen alle Personen, die eine Praxis betreten, getestet werden – unabhängig von ihrem Impfstatus. Ausnahmen gelten nur für Patienten selbst. Christiane Thiele, Chefin des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) Nordrhein, ist entsetzt: „Wenn Eltern nur noch getestet in die Praxis dürfen, sind das täglich über 100 Personen. Das bedeutet, dass für Behandlung und Versorgung der Kinder keine Zeit mehr bleibt.“ Nun drohen die Praxen mit Schließung: „Für Kinder- und Jugendärzte stellt sich nur die Wahl, das neue Gesetz bewusst zu ignorieren, oder die Praxen noch diese Woche zu schließen und die Nachbesserung der Regelung abzuwarten“, so der Verband.

Die KBV wartet nun auf Klärung: „Mehrere Länder haben bereits erklärt, dass sie das nicht so umsetzen werden. Wir gehen davon aus, dass diese sehr kurzfristige, von der Politik erlassene Regelung bezüglich der Tests nicht umgesetzt wird.“ Kinderärztin Thiele kritisiert die KBV: „Die Kinderärzte fühlen sich im Stich gelassen. Warum hat die KBV nicht interveniert und warum informiert sie die Praxen so spät? Die KBV macht Politik für alte Menschen und ihre Ärzte, Kinder und Kinderarztpraxen spielen kaum eine Rolle.“

Alle Praxen kämpfen zudem gegen die Pflicht, nun täglich ihr Personal testen zu müssen. „Unsinnig ist es auch, dass wir das Personal nun jeden Tag testen sollen, selbst wenn Mitarbeiter voll geimpft und geboostert sind. Zwei Tests pro Woche werden bezahlt, für den Rest muss der Arbeitgeber aufkommen“, so Thiele weiter. Und Schnelltests sind knapp, wie auch die KV bestätigt. „Ich habe noch 60 Tests in meiner Praxis. Das reicht gerade, um das Personal eine Woche lang zu impfen. Und Tests zu bekommen, ist schwer“, sagt Thiele.

Das kann Thomas Preis, Chef des Apothekerverbands Nordrhein, bestätigen: „Mit dem neuen Infektionsschutzgesetz ist die Nachfrage nach kostenlosen Bürgertests und nach Selbsttests in den Apotheken explodiert.“ Sowohl die Lieferung von Schnelltests für Laien wie für die professionelle Anwender stocke. Teilweise seien auch Apotheken betroffen, die Lieferzeiten würden von Tag zu Tag länger. Preis erläutert die Gründe: Im Sommer habe man fälschlicherweise geglaubt, die Pandemie sei überwunden. Zudem hängen nun die Lieferungen fest: „Lieferungen aus China kämpfen jetzt um die Slots auf Flugzeugen. Ist die Ware in Deutschland, erweist sich der Zoll als weitere Hürde. Große Mengen an Coronatests warten auf die Freigabe durch den Zoll.“ Preis erwartet noch lange Probleme: „Jetzt wird es noch einige Wochen dauern, bis wir sicher wissen, ob die erhöhte Nachfrage nach Tests bedient werden kann.“