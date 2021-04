Rund 656.000 Dosen verabreicht : Zahl der Impfungen am Mittwoch durch Hausärzte fast verdoppelt

Berlin Nach dem Einstieg der Hausärzte wurden am Mittwoch rund 656.000 Corona-Impfdosen verabreicht – 290.000 mehr als am Vortag. Damit meldete das Robert-Koch-Institut einen sprunghaften Anstieg.

Am Mittwoch starteten in den meisten Bundesländern die Impfungen in den insgesamt 35.000 teilnehmenden Hausarztpraxen. Bisher waren an keinem Tag mehr als 367.000 Corona-Impfdosen in Deutschland verabreicht worden. In der Regel waren es deutlich weniger.