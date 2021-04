„Bundesweit einheitliches Vorgehen“ : Spahn für Ausgangsbeschränkungen in Regionen mit Inzidenzwert über 100

Spahn für Ausgangsbeschränkungen in Regionen mit Inzidenzwert über 100

Berlin Mit nächtlichen Ausgangssperren sollen Privatkontakte und die Zahl der Neuinfektionen reduziert werden, sagt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Zudem spricht er sich für ein bundesheinheitliches Vorgehen aus.

In der Debatte über einen verschärften Corona-Lockdown hat sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) für nächtliche Ausgangsbeschränkungen in Regionen mit mehr als 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen ausgesprochen. Auf diese Weise sollten abendliche Privatkontakte und damit die Zahl der Neuinfektionen reduziert werden, sagte Spahn am Donnerstag im Hörfunksender WDR 5.