Corona-Zahlen : Zwei Langenfelderinnen sind gestorben

Langenfeld Insgesamt 339.714 Menschen sind im Kreis Mettmann voll geimpft worden, 268.498 haben bereits ihre Booster-Impfungen erhalten.

Fallzahlen Nachweislich mit dem Coronavirus infiziert sind am Sonntag 10.042 Menschen im Kreis Mettmann, 1.459 weniger als am Freitag. Davon leben in Erkrath 847 (74 neu infiziert), in Haan 637 (87 neu), in Heiligenhaus 477 (50 neu), in Hilden 1126 (135 neu), in Langenfeld 1409 (230 neu), in Mettmann 817 (89 neu), in Monheim 849 (139 neu), in Ratingen 1714 (273 neu), in Velbert 1584 (193 neu), in Wülfrath 556 (53 neu). Insgesamt meldet der Kreis 1323 Neuinfektionen.