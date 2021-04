Nachts im Zoo : Jan Böhmermann zeigt Schwächen der Luca-App auf

Düsseldorf Die Kritik an der Luca-App, die bereits in vielen Bundesländern zur Gästeregistrierung genutzt wird, wächst. Jetzt hat sich ein prominenter Kritiker dazugesellt und mit einem Trick veranschaulicht, welche Sicherheitslücken die App aufweist.

„War ganz schön was los gestern Nacht im Zoo Osnabrück“, twitterte der Fernsehmoderator Jan Böhmermann am Mittwoch. Dazu postete er einen Screenshot aus der Luca-Warnapp, der die Besucherstatistik der eingeloggten Nutzer an einem Standort darstellt. Die Kurve zeigt, wie sich rund 120 Besucher von etwa vier Uhr nachts bis acht Uhr morgens im Osnabrücker Zoo aufgehalten haben sollen. Ein Zeitfenster, in dem der Zoo in Wirklichkeit geschlossen war.