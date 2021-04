Kostenpflichtiger Inhalt: Erste Lieferungen in dieser Woche : So läuft der Impfstart bei den Düsseldorfer Hausärzten

Andre Schumacher betreibt eine Hausarztpraxis in Düsseldorf-Holthausen. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Seit Mittwoch wird in den Hausarztpraxen in NRW gegen das Coronavirus geimpft – auch in Düsseldorf. Pro Praxis gibt es aber nur wenige Dosen. Nicht alles läuft bislang rund, dennoch sind die Ärzte froh, dass es endlich losgeht.