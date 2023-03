Von „richtige Schritte“ bis „Desaster“ So bewertet die Politik Xantens finanzielle Lage

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Olaf Finke kritisierte in seiner Haushaltsrede die Höhe der Landeszuweisungen an die Kommunen. Für den größten Teil der Städte und Gemeinden in NRW seien sie „alles andere als auskömmlich“. Stattdessen würden Förderprogramme aufgelegt. „Viele Kommunen sind regelrechte Fördermittel-Junkies geworden, um überhaupt noch Maßnahmen der Daseinsvorsorge realisieren zu können.“ Zumal die Steuern kaum so stark erhöht werden könnten, wie es sein müsste, da die Bereitschaft, aber auch die Möglichkeit der Bevölkerung, zusätzliche Belastungen zu tragen, „begrenzt sind“. CDU, FBI und SPD hätten sich deshalb auf ein Vorgehen verständigt, wie Xantens Haushalt aufgestellt werden könne, „ohne die vorgesehenen Erhöhungen der Steuern in diesem Jahr realisieren zu müssen“. Die Finanzierungslücke solle durch ein Haushaltskonsolidierungskonzept „zumindest teilweise“ geschlossen werden. Wenn aber die Gemeindefinanzierung durch das Land nicht geändert werde, lasse sich eine Steuererhöhung in Xanten 2024 „nicht vermeiden“. Abstimmungsverhalten am Dienstagabend: Sechs Stimmen der SPD für den Haushalt.