Placidahaus Xanten Studierende fahren zum Weltjugendtag

Eine Gruppe Studierender des Berufskollegs Placidahaus in Xanten fährt im Sommer zum Weltjugendtag nach Lissabon in Portugal. Die 22 angehenden Erzieherinnen und Erzieher werden vom 31. Juli bis zum 7. August, also in den Sommerferien, an der internationalen Veranstaltung der römisch-katholischen Kirche teilnehmen. Begleitet werden sie von den Lehrenden Hubertus Siehoff, Andrea Reichert, Martina Bardehle und Lisa Herbold sowie von Pastoralreferent Matthias Heinrich.