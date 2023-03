Politik in Xanten Die Bürger haben Redebedarf und fühlen sich nicht gehört

Als Xantens Volksvertreter am Dienstagabend über die weitere Entwicklung der Stadt entschieden, als sie die Steuererhöhung ins nächste Jahr verschoben und die Verwendung der Steuergelder in diesem Jahr beschlossen, hörte gerade einmal eine Handvoll Bürger zu. Wie so oft waren nicht mehr in den Ratssaal gekommen. Das ist erschreckend wenig.