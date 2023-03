Seuche im Kreis Wesel Möwe am Auesee mit Geflügelpest infiziert

Der jetzige Einzelfund vom Auesee hat vorerst keine tierseuchenrechtlichen Konsequenzen. Das Kreisveterinäramt erneuert seine Aufforderung, in allen Geflügelbetrieben hohe Biosicherheits-Maßnahmen umzusetzen. Nur so könne das Risiko minimiert werden, das Virus aus der Wildvogelpopulation in Tierbestände hineinzutragen.