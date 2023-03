Fußball-Kreisliga A Veen fehlt noch ein Treffer bis zu 100-Tore-Marke

Concordia Rheinberg – Borussia Veen 0:4 (0:2). Felix Terlinden erzielte das erste Tor (7.). Dann vergaben Simon Dargel und Patrick Utech zwei Großchancen für die Hausherren. Marc Balonier erhöhte auf 2:0 (30.). „In der ersten Halbzeit war’s ein Spiel auf Augenhöhe, wir haben uns die Dinger aber wieder selbst reingehauen“, sagte Concordia-Coach Manfred Wranik. „Jeder meiner Spieler hat seine Leistung gebracht. Wir waren konsequenter vor dem Tor als der Gegner“, meinte Veens Coach Thomas Haal, der sich am nächsten Wochenende äußern möchte, ob er auch in der neuen Saison bei der Borussia an der Seitenlinie stehen wird. In Rheinberg erzielte Jonas Höptner das 3:0 (53.) und Marius Gietmann mit dem 4:0 (87.) den 99. Treffer in dieser Spielzeit für die „Krähen“.