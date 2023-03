Mangelnder Brandschutz: Mieter in Wesel müssen Wohnungen verlassen Warum Verwaltung und Feuerwehr Hochhaus am Bahnhof geräumt haben

Wesel · Das völlig vermüllte Hochhaus an der Dinslakener Landstraße 5 ist am Mittwochvormittag komplett geräumt worden. Ein von der Stadt Wesel in Auftrag gegebenes Tüv-Gutachten hatte ergeben, dass das Gebäude mit seinen knapp 80 Wochnungen erhebliche Mängel beim Brandschutz aufweist. Alle Mieter sind nach Angaben der Stadt in anderen Wohnungen untergekommen.

22.03.2023, 18:05 Uhr

Nur noch wenige Mieter haben zuletzt in dem Hochhaus Dinslakener Landstraße 5 (links) gewohnt. Mittlerweile sind alles Türschlösser ausgetauscht worden. Foto: Klaus Nikolei

Mit dem Ruf der drei Hochhäuser unweit des Weseler Bahnhofs steht es nicht zum Besten. Denn in den vergangenen gut 25 Jahren musste die Feuerwehr mehrere Dutzend Mal ausrücken, um dort von Unbekannten angezündete Müllberge in Eingangsbereichen oder Kellerräumen zu löschen.