Haushalt der Stadt Xanten Fox will Kommunalaufsicht einschalten

Das Forum Xanten (Fox) hat angekündigt, dass es sich an die Kommunalaufsicht wenden will, wenn der Haushalt der Stadt Xanten für 2023 in der geplanten Form beschlossen wird. Zur Begründung warf die Wählergemeinschaft der Verwaltung sowie den drei Fraktionen CDU, SPD und FBI vor, dass sie die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes umgehen wollten und dabei gegen die NRW-Gemeindeordnung verstießen. „Das ist wie die Insolvenzverschleppung einer Stadt“, sagte die stellvertretende Fox-Fraktionsvorsitzende Petra Strenk am Dienstagabend im Hauptausschuss. Bürgermeister Thomas Görtz entgegnete, dass der geplante Haushalt im Einklang mit der Gemeindeordnung stehe und er keine Bedenken habe: „Sie können gern der Kommunalaufsicht einen Brief schreiben.“