Gefühlte Niederlage in der Fußball-Oberliga 3:3 gegen Kleve hinterlässt fassungslose Sonsbecker

Akpinar war stolz auf sein Team: „Wir haben immer daran geglaubt und noch verdient den Ausgleich gemacht. Trotz schlechter Platzverhältnisse haben wir den Ball gut laufen lassen. Bis zum 0:2 war‘s ein ausgeglichenes Kampfspiel. Danach haben wir uns zu sehr mit dem Schiedsrichter beschäftigt. In der Summe hat er zu viel gegen uns gepfiffen. Erst ab dem 1:2 waren wir richtig im Spiel. Meine Jungs sind derzeit so gut drauf, sodass sie ein Spiel immer drehen können.“



Nächste Aufgabe Will die Losing-Elf in der Oberliga bleiben, sollte am Sonntag, 15 Uhr, beim 1. FC Monheim ein „Dreier“ her. Die Gastgeber belegen mit 32 Punkten den ersten Abstiegsplatz.