Wo man sich anmelden kann und wann abgeholt wird Sonsbecker Landjugend sammelt Grünschnitt fürs Osterfeuer

Auch in diesem Jahr soll am Ostersonntag, 9. April, gemeinsam ein gemütlicher Abend am Brauchtumsfeuer verbracht werden. Die Jugendlichen holen das gesegnete Feuer an der Pfarrkirche St. Maria Magdalena ab, um das Osterfeuer um 19 Uhr auf der Wiese nahe Bögelscher Weg zu entfachen. Den Besuchern werden vor Ort Brötchen mit selbstgegrillten Würstchen sowie kühle Getränke angeboten. An einem gesonderten kleinen Feuer können sich Kinder selbst Stockbrot backen.