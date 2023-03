Verkehrsplanung in der Stadt Xantens Rat stimmt für Einstellung eines Mobilitätsmanagers

Xanten will im Laufe des Jahres einen Mobilitätsmanager einstellen. Dafür soll eine neue Stelle geschaffen werden. Das entschied der Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstagabend. Die Entscheidung war umstritten. Das liegt am Geld: Die Stadt rechnet zwar mit einer Förderung. Aber der Zuschuss wird nur 40 Prozent der Personalkosten abdecken. Die SPD sprach sich deshalb für den Verzicht auf einen Mobilitätsmanager aus, da sie davon ausgehe, „dass die Fachverwaltung auch ohne die Schaffung einer zusätzlichen Stelle die Vorgabe des Mobilitätskonzeptes in ihren Planungen und Projekten berücksichtigt“.