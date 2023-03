Orchester aus Sonsbeck lässt das Publikum Stücke auswählen Musikverein Harmonie lädt zum Wunschkonzert

Um dafür bestens vorbereitet zu sein, trafen sich die 30 Musiker und Musikerinnen und ihr Dirigent Wolfgang Güdden Mitte März zum Probewochenende. Gestartet wurde am Samstag um 10 Uhr mit den Registerproben. Mittags kamen alle zum gemeinsamen Spiel zusammen. Am Sonntag wurde nochmals gemeinsam geprobt. „Wie nach jedem Probewochenende merkt man, was so intensive Proben zusätzlich ausmachen“, teilt der Verein mit.