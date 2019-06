MSV Duisburg nimmt B-Jugend-Pokal mit : Veener Turnier der Extraklasse

Veen Nachwuchsfußballer von Bundesliga-Clubs spielten Pfingstmontag im Krähendorf. Die B-Junioren des MSV nahmen den Siegerpokal mit.

Feiertag, reichlich Nachwuchsfußball und schönes Wetter – die Jugendturniere an Pfingsten von Borussia Veen lockten viele teils weitgereiste Mannschaften und Zuschauer auf die Sportstätte am Halfmannsweg. Den internationalen Vergleich der B-Junioren am Montag gewannen die Talente des MSV Duisburg.

Bevor aber die U16-Fußballer auf den Rasen gingen, spielten Mannschaften in vier anderen Altersklassen um die Pokale. Den Startschuss gaben am frühen Morgen die D-Jugendlichen. Als Sieger stach der SV Straelen heraus und sicherte sich die von Inge Spettmann gestiftete Trophäe. Bei den U15-Mädchen gewann der SV Budberg das Finale mit 4:1 gegen Viktoria Birten. Die Mädchen des SV Walbeck waren im Endspiel der U17 erfolgreich.

Fußballturnier an Pfingstmontag : Werder Bremen und MSV Duisburg spielen in Veen

Der Verein von der Weser trat am Niederrhein mit seiner dritten Mannschaft an und hatte in der letzten Nacht bereits in der Veener Turnhalle übernachtet. Die Gäste aus dem Norden gaben den Verantwortlichen der Borussia durchweg positive Rückmeldungen. „Sie sind total begeistert von ihrem Aufenthalt hier. Es gab sogar schon eine Anfrage für die Möglichkeit eines Trainingslagers in der kommenden Saison“, freute sich Jugendtrainer Simon Lutter über das Interesse.