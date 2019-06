Kein Sieger im ersten Relegationsspiel : 1:1 am Fürstenberg – Xanten fehlt nach der Pause die Kraft

XANTEN Im ersten Relegationsspiel zur A-Liga traf Azad Sacik zum 1:0. Für Asterlagen glich Aykut Oktay aus. Die Domstädter müssen am Mittwoch nach Büderich.

Bei der Vergabe ihres letzten freien Platzes im Teilnehmerfeld der kommenden Spielzeit ist die Fußball-Kreisliga A bislang noch keinen Schritt weiter gekommen. Im Auftaktspiel der Relegationsrunde trennten sich der TuS Xanten und TuS Asterlagen 1:1 (1:0). Die beiden Tabellenzweiten aus den Gruppen der B-Liga wahrten mit dem Remis ihre Ansprüche, künftig den Platz des SV Büderich einzunehmen. Der A-Ligist greift am Mittwoch um 19.30 Uhr mit dem Heimspiel gegen den Nachbarn aus Xanten ins Geschehen ein, den Abschluss der Dreierrunde bildet am Samstag das Gastspiel der Büdericher in Asterlagen.

Beide TuS-Teams offenbarten in den Anfangsminuten ihres Aufeinandertreffens, dass sie ihr Bewerbungsschreiben in Richtung A-Liga nicht mit ungezügeltem Temperament aufs Spiel setzen wollten. Den Xantenern sei dies verziehen, denn Trainer Rachid Riad hatte sich im Vorfeld der Partie sogar in der zweiten Mannschaft umschauen müssen, um angesichts der personellen Probleme eine schlagkräftige Auswahl auf den Rasen schicken zu können. Die Langzeitverletzten Christian Dörper und Patrick Biegala mussten zuschauen – von Biegala gab es zumindest die Ankündigung, dass er auch in der kommenden Saison am Fürstenberg spielen werde.