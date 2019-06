Jugendfußball im Kreis Moers : Das gab’s noch nie: Qualifikation zu den Leistungsklassen fällt weg

Das Interesse am Leitungsklassen-Fußball hat in den Vereinen des Kreis Moers weiter nachgelassen. Foto: dpa

Kreis Im Kreis Moers gibt’s diesmal keine Relegationsrunde der Jugendfußballer. Womoglich spielen bei den A-Junioren nur zehn Mannschaften um Meisterschaftspunkte.

Wirklich überrascht ist der KJA-Beisitzer allerdings nicht. Der Trend habe sich abgezeichnet: „Keiner will mehr verlieren, niemand möchte Tabellenletzter sein.“ So setzen sich die Leistungsklassen von alleine zusammen. Zwölf Mannschaften spielen jeweils in der D- und B-Jugend um Punkte. Zwölf wären’s auch bei den C-Junioren, sollte der SV Budberg den Sprung in die Niederrheinliga schaffen.

Dramatischer ist die Entwicklung beim ältesten Jahrgang. Womöglich beginnt die Meisterschaft mit nur zehn Mannschaften, sofern der VfB Homberg in die Niederrheinliga aufsteigen sollte. Sommerfeld kündigte an: „Bei den A-Junioren werden wir uns was einfallen lassen müssen, um die Attraktivität zu erhöhen.“ Am Modus soll sich schon für die Saison 2019/20 was ändern. Was genau, wollte der Funktionär nicht sagen: „Darüber möchte ich erst mit meinen Vorstandskollegen sprechen.“