Fussball-Kreisliga A : Borussia verspielt satte 3:0-Führung gegen den MSV

Kreis Geteiltes Leid ist halbes Leid, mochte man Borussia Veen, Concordia Ossenberg und dem SV Budberg II am Sonntagabend zurufen. Alle drei Teams erlebten einen bitteren Nachmittag.

Für die Borussia reichte es beim 3:3 (2:0) gegen den MSV Moers immerhin noch zu einem Punkt, doch nach dem Spielverlauf war dies deutlich zu wenig. Die Veener Auswahl bestimmte das Geschehen über weite Strecken der Partie und führte nach einer Stunde konfortabel mit 3:0 durch Tore von Patrick Bertsch (14./40.) sowie Julian Meier (60.). Den vierten Treffer nachzulegen verpassten die Hausherren aber und so schlug der MSV in der Schlussviertelstunde zurück. Mit starker Moral und dank der Treffer von Boris Vertkin (75.), Denis Bruckhaus (83.) und Astrit Krasniqi (90.) nahm der Gast aus Meerbeck noch einen Punkt mit in die Heimat.

Noch schlimmer kam es für Concordia Ossenberg. Das Team von Trainer Björn Quint lag beim FC Rumeln/Kaldenhausen bis 20 Minuten vor Schluss durch Kevin Schade und Matthias Kaul mit 2:0 in Front und agierte nach einer roten Karte für den FCR sogar in Überzahl. Doch innerhalb von 15 Minuten fiel das Ossenberger Kartenhaus in sich zusammen und am Ende gingen die Gastgeber durch die Tore von Salvatore Bibbo (72.), Nico Böhnisch (80.) und Philipp Aalken (81./86.) noch als 4:2-Sieger vom Platz.