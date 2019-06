Die letzten B-Liga-Aufsteiger stehen fest : Dramatik in Alpen, klarer Sieg in Asberg

Dramatik in Alpen, klarer Sieg in Asberg

Thorsten Vogel wird in der B-Liga mit Florian Lenzen Viktoria Alpen II trainieren. Foto: fupa.net/Björn Niedrig

Alpen/Moers Der SV Schwafheim II spielt nach einem 3:0-Sieg beim TVA in der B-Liga. Zwei Gindericher wurden mit dem Krankenwagen abgeholt.

(put) Das eine Playoff-Finale zur B-Liga im Fußball-Kreis Moers in Alpen stand bis zum Schlusspfiff auf der Kippe (wir berichteten), das andere Endspiel in Asberg war nach 75 Minuten entschieden. Die „Zweite“ des TVA unterlag dem TV Schwafheim II vor über 300 Zuschauern mit 0:3 (0:1). David Sarpong (24.), Raphael Weigl (74.) und Thore Jackstadt (84.) trafen.

Über die Partie in Alpen zwischen der „Zweiten“ der Viktoria und dem SV Ginderich werden die Gäste wohl noch lange sprechen. Die 0:1-Niederlage war ärgerlich, aber verkraftbar. Schließlich hatte sich niemand beim SVG den Aufstieg zum Saison-Ziel gesetzt. Vielmehr geht’s um die dramatischen Ereignisse in der Nachspielzeit und nach dem Abpfiff. Zweimal musste der Krankenwagen kommen.

Alpen II oder Ginderich – wer darf am Mittwoch feiern?

Die Niederlage machte er aber nicht an einer unfairen oder überharten Gangart der Alpener fest. „Uns hat in diesem Spiel unser Goalgetter Fabian Hovestadt gefehlt.“ Gonschior teilte mit, dass Trainer Pascal Tepass weitermache. Bei Alpen II verabschiedete sich Dieter Knetsch mit dem Aufstieg. Thorsten Vogel und Florian Lenzen teilen sich die Trainerarbeit in der B-Liga auf.