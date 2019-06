Tätlicher Angriff auf Gegenspieler : VfL-Fußballer für zwei Jahre gesperrt

Moers Die Bezirksspruchkammer hat den Repelener Spieler zudem zu einer Geldstrafe ist Höhe von 350 Euro verdonnert. Der Fußballer will Beschwerde einlegen.

Der Bezirksliga-Fußballer des VfL Repelen, der kurz nach dem Punktspiel gegen den Dülkener FC noch auf dem Platz den Torhüter der Gäste getreten hat, muss lange zuschauen. Das Bezirkssportgericht sperrte ihn wegen „tätlichen Angriffs in einem besonders schweren Fall“ bis Ende Mai 2021. Zur zweijährigen Zwangspause kommt eine Geldstrafe in Höhe von 350 Euro. Der Spieler ist mit dem Urteil nicht einverstanden und will Beschwerde einlegen.