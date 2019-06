Neues Trio für Sonsbeck : SVS schnappt sich Stürmer-Talent

SONSBECK Fußball-Landesliga: Luis Gizinski kommt vom GSV Moers. Sonsbeck holt zudem zwei neue Defensiv-Spieler.

Werner und Canpolat sind durch gutes Stellungsspiel und ihre Zweikampfstärke aufgefallen. „Eren hat schon Erfahrung in der Oberliga gesammelt, die er bei uns einbringen soll. Er ist gut am Ball und aggressiv gegen den Ball. Max ist für sein Alter schon körperlich stark“, sagt Coach Heinrich Losing. Gizinski wurde unter anderem beim MSV Duisburg ausgebildet. Losing: „Luis kann als Stürmer oder auf der Zehner-Position spielen. Er verfügt über eine gute Technik und hat einen starken Abschluss mit einer tollen Tor-Quote.“ Der 19-Jährige hatte für den GSV in der vergangenen Landesliga-Saison in 14 Spielen neun Treffer erzielt.