Torloses Remis in St. Pauli: MSV Duisburg holt Punkt am Millerntor

MSV Duisburg holt Punkt am Millerntor

Torloses Remis in St. Pauli

Hamburg Der MSV Duisburg hat sich beim Aufstiegsaspiranten FC St. Pauli einen Punkt gesichert. Am Hamburger Millerntor spielte die Elf von Trainer Torsten Lieberknecht 0:0.

Der FC St. Pauli verliert das Spitzentrio der 2. Fußball-Bundesliga allmählich aus den Augen. Das Team von Trainer Markus Kauczinski kam am 27. Spieltag gegen den abstiegsgefährdeten MSV Duisburg nicht über ein 0:0 hinaus und liegt fünf Punkte hinter dem zweitplatzierten Stadtrivalen Hamburger SV, der zudem ein Spiel weniger absolviert hat.

Nach dem dritten Spiel in Serie ohne Sieg hat St. Pauli einen Zähler Rückstand auf den Dritten Union Berlin. Duisburg bleibt mit 22 Punkten Vorletzter.

Vor 29.546 Zuschauern entwickelte sich am ausverkauften Millerntor in der ersten Halbzeit ein zerfahrenes Spiel mit vielen Ballverlusten. Die beste Chance im ersten Durchgang vergab St. Paulis Alexander Meier (38.) per Hacke.