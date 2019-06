Relegationsrunde zur Kreisliga A : Xanten will Aufstiegschance beim Schopfe packen

Xanten Die Voraussetzungen für das erste Relegationsspiel zur A-Liga am Samstag gegen den TuS Asterlagen sind jedoch nicht optimal.

Zum siebten Mal spielt der Fußballkreis Moers seinen letzten noch zu vergebenden Platz in der Kreisliga A mit Hilfe einer Relegationsrunde aus. Mit dem TuS Xanten und dem TuS Asterlagen eröffnen die beiden aufstiegshungrigen Tabellenzweiten der B-Liga-Gruppen ham Samstag um 16 Uhr auf dem Fürstenberg die Dreier-Runde. Der SV Büderich, der seinen Platz in der A-Liga verteidigen muss, steigt am Mittwoch ins Rennen ein.

Auch in den B-Ligen fielen die Entscheidungen mit dem letzten Spieltag. Der zuvor schon scheinbar abgeschlagene TuS Xanten profitierte dabei von Punktabzügen der DJK Lintfort II am grünen Tisch und behauptete sich dann im direkten Aufeinandertreffen. Und der TuS Asterlagen wird sich bedanken, dass der Mitstreiter TV Kapellen in seinem letzten Spiel böse patzte und den Duisburgern doch noch den Vorzug ließ.

„Wichtig ist eben nicht, was zwischendurch einmal war, sondern was am Ende herauskommt“, erklärt Rachid Riad. Mit dem 3:2-Sieg in Lintfort hatte Xanten ein besonderes Geschenk für ihren Trainer parat, der just am vergangenen Sonntag seinen 48. Geburtstag feierte. „Ich habe aber nie die Hoffnung auf unsere Aufstiegschance verloren“, bekräftigt Riad, „selbst wenn keiner mehr an uns geglaubt hat.“