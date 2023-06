Traditionsveranstaltung der LG Alpen 561 Teilnehmer starten bei der 30. Auflage des Stadtlaufs Alpen

Beim Hauptevent des Abends, dem Zehn-Kilometer-Lauf, musste sich der LG-Athlet Fernando Concha recht schnell von seinem Vereinsfreund Marc-André Ocklenburg geschlagen geben. Ocklenburg lief nach 33:24 Minuten ins Ziel ein, Concha nach 34:57 Minuten. Allerdings hatte Concha auch bereits 80 Rad-Kilometer in den Beinen, die er vormittags als Vorbereitung auf die Triathlon-Langstrecke in Roth gefahren war. Die schnellste Frau, Katharina Wehr vom ASV Duisburg, kam nach 37:29 Minuten ins Ziel. „Der Lauf war für mich ein Tempotest für den Rhein-Ruhr-Marathon am Sonntag in Duisburg“, sagte Wehr nach dem Rennen.