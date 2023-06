Weitere Niederlage in der Tennis-Niederrheinliga SV Budberg schwebt in höchster Abstiegsnot

Die Tennis-Herren des SV Budberg haben im Abstiegskampf der Niederrheinliga den nächsten Dämpfer hinnehmen müssen. Das Team um Kapitän Mario Lesic verlor das enge Heimmatch gegen den TC Kaiserswerth mit 3:6. „Das Ergebnis ist ziemlich mies. Wir hatten wieder kein Glück“, sagte Lesic. Knapp acht Stunden standen sich die beiden Mannschaften gegenüber. Es war für den SVB bereits die vierte Pleite im fünften Saisonspiel. „Die Hoffnung ist noch da auf den Klassenerhalt“, meinte der Kapitän, der auch gegen Kaiserswerth aussetzte. Teun Rozenberg unterlag an Position eins Alen Moritz Hodzic erst im Match-Tiebreak (5:7, 6:3, 10:12). Noch knapper ging’s in der Partie von Julian Desousa gegen Nils Cleeren zu. Der Niederländer lag schon mit 6:4, 4:1 vorne, verlor den zweiten Satz aber noch 6:7 und im Match-Tiebreak 15:17. Simon Pfau, Sven André sowie Ties de Regt waren jeweils in zwei Sätzen unterlegen. Den einzigen Einzelpunkt holte Vincent van den Honert beim 7:6, 4:6, 11:9 gegen Jakub Wojcik. Im Doppel gewannen Pfau/André sowie van den Honert/de Regt. Im nächsten Spiel daheim am 17. Juni gegen den TC Bredeney III rechnet sich der SVB nicht viel aus.