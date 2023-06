Oberliga-Saison endet mit Niederlage in Nettetal Drei Treffer reichen dem SV Sonsbeck nicht

Am 42. und somit letzten Spieltag in der Fußball-Oberliga gab’s keine Punkte mehr für den SV Sonsbeck. Die Rot-Weißen unterlagen in einer sehenswerten und abwechslungsreichen Partie bei Union Nettetal mit 3:4 (3:2). Damit beendete der Aufsteiger die Saison mit beachtlichen 53 Punkten auf dem 13. Tabellenplatz. Nettetal schob sich noch an den Sonsbeckern vorbei und landete mit zwei Zählern mehr auf der Habenseite auf dem elften Rang.