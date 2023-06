Laufveranstaltung am 7. Juni Rundkurs des 30. Alpener Stadtlaufs ist etwas anders

469 Voranmelder haben sich eine Startnummer für den 30. Alpener Stadtlauf, der am Mittwoch, 7. Juni, um 17 Uhr beginnt, gesichert. Den Anfang machen die kleinsten Teilnehmer. Rund 125 Mädchen und Jungen wollen dabei sein. Ums Aufwärmprogramm kümmert sich wieder Annika van Hüüt, die Mitglied bei der ausrichtenden LG Alpen ist. Rund 50 Helferinnen und Helfer unterstützen den Vorstand während der Veranstaltung. Über zehn Kilometer wird auch Ludger „Lude“ Staymann im Trikot der LG Alpen auf den Rundkurs gehen. Er möchte 2025 die Nachfolge von Bürgermeister Thomas Ahls antreten. Vorjahressieger Marc-André Ocklenburg (LG Alpen) hat ebenfalls für den Hauptlauf gemeldet. Staymann und Ocklenburg werden diesmal nicht an der Aldi-Filiale vorbeilaufen, da die Organisatoren die Streckenführung minimal verändert haben. Vorstandsmitglied Wilhelm Schmitz dazu: „Es gab immer Probleme mit der Ein- und Ausfahrt, deswegen haben wir uns für die Änderung entschieden.“ Die Alternativroute führt über die Wall- und Haagstraße. Im Heesfeld gibt’s einen Wendepunkt. Start und Ziel liegen wieder an der Sportanlage am Schulzentrum. Nachmeldungen sind bis 30 Minuten vor dem jeweiligen Rennen möglich.