Einsatz in Grevenbroich Autos durch Brand bei Autohändler zerstört – Polizei ermittelt

Am Dienstagabend ist auf dem Hof eines Grevenbroicher Autohändlers ein Brand ausgebrochen. Feuerwehr und Polizei rückten gegen 19 Uhr zu dem Gewerbebetrieb an der Bergheimer Straße aus. Als die Retter eintrafen, standen zwei Fahrzeuge, ein Smart und ein Suzuki, auf dem Außengelände gegenüber des Aldi-Marktes in Vollbrand. Sie konnten nicht mehr gerettet werden.