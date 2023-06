Bezirksliga-Spielzeit endet für den Aufstieger in Aldekerk SV Budberg freut sich im letzten Saison-Auftritt über zwei Rückkehrer

Info

SV Budberg Trainingsauftakt ist am Freitag, 30. Juni. Im ersten Testspiel geht’s am Sonntag, 9. Juli, zum Oberligisten SV Sonsbeck (Anstoß 15 Uhr). Die Landesliga-Meisterschaft beginnt am 6. August.



TuS Xanten Der Bezirksligist startet am Freitag, 7. Juli, in die Vorbereitung. Am Sonntag, 9. Juli, 15 Uhr, steht das erste Testspiel bei Viktoria Alpen an. Die Meisterschaft beginnt am 13. August.