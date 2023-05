Bürgermeisterwahl in zwei Jahren Alpener CDU schlägt Ahls-Nachfolger vor

Diese Personalie aus den Reihen der Alpener CDU lässt aufhorchen: Partei und Fraktion haben am Montagabend Ludger Staymann als Nachfolger für Alpens Bürgermeister Thomas Ahls vorgeschlagen. Die Entscheidung kommt sehr früh, denn die nächsten Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen sind erst in zweieinhalb Jahren.