Fußball-Oberliga vor dem finalen Spieltag Was den SV Sonsbeck in der neuen Saison erwartet

Mit dem 4:3-Sieg über die Sportfreunde Baumberg hat sich der SV Sonsbeck am Pfingstmontag aller Sorgen entledigt und den Klassenerhalt in der Fußball-Oberliga geschafft. Diesen Erfolg feierte die Mannschaft noch bis tief in die Morgenstunden. Damit haben die Rot-Weißen ihr Saisonziel erreicht. Am Abschlussspieltag am Sonntag, 15 Uhr, geht’s zu Union Nettetal. Der Gegner hatte am Pfingstmontag ebenfalls auf den Nichtabstieg angestoßen.