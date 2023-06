Triathleten aus Rheinberg und Xanten sind beim Ironman dabei In Hamburg an die eigenen Grenzen gehen

Es sind vier magische Worte, die vier Triathleten des TuS Xanten am Sonntag vor dem Hamburger Rathaus hören wollen. Sollten sie das Ziel nach 226 Kilometern erreichen, werden sie den Satz hören, der glücklich macht: „You are an Ironman.“ Jens Burghard, Oliver Kolassa, Dennis Overfeld und Niclas Koostra wollen am 4. Juni in der Hansestadt die Langdistanz im Schwimmen (3,8 Kilometer), auf dem Rennrad (180) und im Laufen (42,2) zurücklegen. Vom Triathlon Team Rheinberg gehört Jens Gosebrink zum Teilnehmerfeld. Sein Ziel: Erstmals in der Karriere unter neun Stunden bleiben.