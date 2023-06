Nach dem Abstieg in die Fußball-Kreisliga C So sieht bei der DJK Labbeck/Uedemerbruch der Neuanfang aus

Und so steht der nächste personelle Neubeginn an der Marienbaumer Straße an. Ganz weit weg sind die Zeiten, als die DJK um Bezirksliga-Punkte spielte. 2005 folgte der Abstieg. 2006 ging’s erstmals runter in die B-Liga. Der neu verpflichtete Trainer war da noch Jugendfußballer. Kevin Düffels, 34 Jahre alt, soll in Labbeck eine Mannschaft führen, die auch als solche auf dem Rasen steht. „Der Kader umfasst aktuell 20 Spieler“, weiß de Haas. Düffels gehört dazu. Er wurde als Spielertrainer geholt. In dieser Funktion war er zuletzt bei Viktoria Goch III aktiv. Neu dabei ist ebenfalls Yasar Mogar, der als Sportlicher Leiter federführend für die Kader-Zusammenstellung verantwortlich ist.