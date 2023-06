Karriereende nach 500 Spielen für den SVB Budbergs Edeltechniker Ilia Stantscheff macht Schluss

Rheinberg/Moers · Ilia Stantscheff beendet am Sonntag nach rund 500 Einsätzen als Seniorenfußballer für den SV Budberg seine aktive Karriere. Der 41-Jährige will mehr Zeit für seine Familie haben. Gegen Viktoria Birten will er sich mit einem Tor verabschieden.

01.06.2023, 12:01 Uhr

Ilia Stantscheff (4.v.l.) 2005 nach seiner Rückkehr vom TuS Xanten im Trikot des SV Budberg. Foto: Hohl, Ralf (hohl)

Von René Putjus Sportredakteur in der Lokalredaktion Xanten/Rheinberg

Es wird wohl am Sonntag im Scania-Sportpark nach der Partie in der Fußball-B-Liga zwischen dem SV Budberg III und Viktoria Birten emotional werden. Mit dem Schlusspfiff ist auch für Ilia Stantscheff Schluss. Nach rund 500 Einsätzen als Seniorenspieler für den SVB hört der 41-Jährige auf. „Es fühlt sich richtig an. Es ist nicht auszuschließen, dass ein paar Tränen fließen. Fortan soll meine Familie mehr im Vordergrund stehen“, sagt der Vater einer dreijährigen Tochter. Neben ihm hat auch sein bester Kumpel und Trauzeuge Markus Lingen, Trainer der Budberger „Dritten“, seinen Abschied angekündigt.