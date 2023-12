Demonstration der Landwirte Eine dritte Lichterfahrt führt durch Mönchengladbach

Die Landwirte treffen sich mit ihren geschmückten Traktoren und weiteren Fahrzeugen ab 16.15 Uhr am Parkplatz der Trabrennbahn. Nöhles rechnet mit 35 bis 40 Teilnehmern. Angemeldet sind 50. Der leuchtende Demozug startet um 17 Uhr. Die Route verläuft über die Krefelder Straße stadteinwärts, über die Jakobshöhe, Ueddinger Straße, Myllendonker Straße und Neusser Straße. Von dort geht es über die Hindenburgstraße, Steinmetzstraße und Viersener Straße durch den Innenstadtbereich. Weiter führt die Strecke über die Aachener Straße, Waldhausener Straße, Sternstraße und Waldnieler Straße. Die Bauern biegen ein in Richtung Metzenweg und Marienburger Straße, steuern dann über die Bebericher Straße, Annakirchstraße, Haiderfeldstraße und Kaesbachstraße Großheide an. Dort geht es über die gleichnamige Straße, dann weiter über die Viersener Straße, den Schürenweg und die Kaldenkirchener Straße, dann weiter über die Graf-Haeseler-Straße nach Bettrath-Hoven. Dort führt die Strecke über die Von-Groote-Straße, die Hansastraße und die Hovener Straße auf die Eickener Straße. Dann wird der Nordring angefahren, um auf die Krefelder Straße in Richtung Trabrennbahn zu fahren, wo sich der Zug auflöst. Nöhles rechnet mit etwa drei Stunden Fahrzeit.