Sportliche Leistung Zwei Klever Gymnasien auf dem Treppchen beim Schulradeln

Über 11,5 Millionen Radkilometer sind beim diesjährigen Landeswettbewerb „Schulradeln NRW“ insgesamt zusammengekommen. Für die bestplatzierten Teams gab es Preise und Urkunden, die Udo Sieverding, Abteilungsleiter „Mobilität der Zukunft, Radverkehr, ÖPNV“ im Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, vor rund 100 Gästen im Deutschen Sport und Olympia Museum in Köln überreichte. „Eine frühzeitige Mobilitätserziehung trägt maßgeblich zu mehr Sicherheit im Verkehr bei. Die hohe Anzahl der Teilnehmenden zeigt, welche Potenziale gerade der Radverkehr bei Kindern und Jugendlichen als wesentlicher Beitrag zur Mobilitätswende in unseren Städten und Gemeinden bietet. Ihre Begeisterung zeigt aber auch, dass Radfahren ein Gewinnerthema ist“, sagte er. Insgesamt haben sich 87.542 Schülerinnen, Schüler, Eltern und Lehrkräfte an 1493 Schulen am diesjährigen Landeswettbewerb „Schulradeln“ beteiligt, 20 Prozent mehr als noch im vergangenen Jahr. In dem dreiwöchigen Wettbewerbszeitraum sparten die Teilnehmenden gegenüber den gängigen Fortbewegungsarten im Alltag in Summe rund 1900 Tonnen CO 2 ein. Damit ist NRW im deutschlandweiten Vergleich das Bundesland mit den meisten teilnehmenden Schulen, Radelnden und auch der größten Menge an eingespartem CO 2 . Ihre tatsächliche Platzierung erfuhren die eingeladenen Teamvertreter erst auf der Veranstaltung. Das Prinzip des Schulradelns ist simpel: Schülerinnen und Schüler sowie Eltern und Lehrkräfte einer Schule sammeln gefahrene Radkilometer entweder individuell oder als Klassenverband für das Schulteam. Alle Kilometer zählen, egal ob Schulweg oder Freizeit.