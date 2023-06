Spannung pur in der Relegation Büdericher SV und FC Rot-Weiß Moers hoffen auf den Aufstieg

Er übernahm die den FC Rot-Weiß Moers nach einem halben Jahr in Asterlagen durch den guten Kontakt zu seinem am Kreuzband verletzten Co-Trainer und Kapitän Daniel Vutz im Winter 2022 und rettete die Moerser mit fünf Siegen beinahe noch vor dem A-Liga-Abstieg. Dank neun Siegen in den letzten neun B-Liga-Partien war der zweite Platz trotz eines Durchhängers im Winter vor dem GSV Moers II sicher. „Wir haben eine gute Mischung aus älteren Haudegen und vielen jungen Spielern. Wir hatten in den letzten Wochen immer 20 Mann beim Training. Jetzt wollen wir uns belohnen und den letzten Schritt gehen“, so Baluch. Er erwartet mit dem BSV einen robusten und offensivstarken Gegner. „Er hat viele Spieler mit langer Vereinszugehörigkeit. Da ist viel Herz drin. Es wird ein Alles-oder-nichts-Spiel.“ Die auf Asche beheimateten Moerser haben am Donnerstag extra noch auf Rasen trainiert.