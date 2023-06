Klassenerhalt in der Fußball-Oberliga Das überragende Jahr des SV Sonsbeck

Weitere Highlights waren sicherlich auch die torreichen Erfolge gegen den FSV Duisburg (7:1), Union Nettetal (5:1), den 1. FC Monheim (4:0) oder beim FC Kray (6:3). Nicht so schön waren hingegen die zwei Niederlagen gegen den TSV Meerbusch (0:4 und 0:3) und die deutliche Pleite beim ETB Schwarz-Weiß Essen (0:5). Aber auch von Rückschlägen oder Verletzungen ließen sich die Sonsbecker nicht zurückwerfen. Die Mannschaft rückte enger zusammen. „Es gab in der Saison auch immer Phasen, in denen es mal besser und mal schlechter lief. So hatten wir sowohl in der Hin- als auch der Rückserie drei bis fünf Spiele ohne Sieg als auch Phasen, in denen wir nicht verloren haben“, so Keisers.