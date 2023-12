Nächste Veranstaltung ist in Geldern So erkennen Senioren aktuelle Betrugsmaschen

Die Teilnehmenden sind nun nicht nur in der Lage Verhaltensweisen der Kommissarin im Falle eines Betruges anzuwenden – durch die anschaulichen Tipps sind die nun auch erfahrener darin, Betrugsmaschen bereits im Vorhinein zu erkennen. Neben Betrugsanrufen wie dem Enkeltrick oder falschen Gewinnversprechen wurden auch Betrugsmaschen an der Haustüre anhand von Filmausschnitten des Theaterstücks „Ausgetrickst, nicht mit uns“ erläutert. Dabei wurden sowohl Besuche von falschen Polizeibeamten und Handwerkern, als auch von Personen, die mit einfachen Alltagstricks versuchen ins Haus zu gelangen, thematisiert. Wie würden Sie reagieren, wenn jemand dringend Ihre Toilette nutzen möchte? Oder wenn eine durstige Familie um ein Glas Wasser bittet? Auch wenn es gegen die Menschlichkeit sprechen würde, appelliert die Kriminalhauptkommissarin an alle, keine Fremden ins Haus zu lassen. Man solle in erster Linie an die eigene Sicherheit denken und die Tür schließen.