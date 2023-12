Mit Alpen verbunden Christian Fürst zu Bentheim und Steinfurt stirbt kurz nach seinem 100. Geburtstag

Bis heute gehören den Bentheimern noch viele Flächen in der Gemeinde. Christian Fürst zu Bentheim und Steinfurt hat durch Grundstücksverkäufe in den 60er, 70er und 80er Jahren maßgeblich dazu beigetragen, dass sich die Gemeinde Alpen im Ortskern entwickeln konnte. Beispielsweise konnten das Wohngebiet Ulrichstraße/Huf, das Schul- und Sportzentrum, das Wohngebiet An der Vorburg und das Gewerbegebiet Süd nur deshalb gebaut werden, weil die Westfalen die entsprechenden Flächen zu tragbaren, sozialverträglichen Grundstückspreisen an die Gemeinde verkauften.