30. Alpener Stadtlauf Ocklenburg wiederholt Vorjahreserfolg über zehn Kilometer

Anna-Lina Dahlbeck und Christoph Verhalen haben den TuS Xanten am Mittwochabend beim Alpener Stadtlauf hervorragend vertreten. Die beiden gewannen jeweils das Rennen über fünf Kilometer. Verhalen belegte Rang eins in der Männer-Wertung mit 16:01 Minuten vor Luca Uzkureit vom TuS Borth (16:45) sowie Issa Harrou vom Ayyo Team Essen (17:40). Dahlbeck wurde Erste in 17:50 Minuten vor Linda Meier (Laufsport Bunert) mit 18:36 Minuten und Judith Gottwald (LV Marathon Kleve) mit 18:50 Minuten.