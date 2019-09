10. Köln Historic führt auch durch Wermelskirchen : Köln Historic: 190 Oldtimer werden auf Telegrafenstraße präsentiert

Auch diese Oldtimer sind zu sehen. Foto: privat

Wermelskirchen Das sollten sich Freunde klassischer Automobile nicht entgehen lassen: Am Samstag, 28. September, startet die 10. Köln Historic, Köln wichtigste Klassiker-Ausfahrt mit 190 Autos der Baujahre 1937 bis 1999. Ausrichter ist ClassicCars, das Fachmagazin für Youngtimer & Oldtimer und die Auto Zeitung.

Auch 2019 wird wieder spannende Gleichmäßigkeitsprüfungen mit tollen Programmpunkten, herrlichen Strecken und vielen moderierten Ortsdurchfahrten organisiert.

Von der Motorworld Köln/Rheinland in Butzweilerhof aus starten die Autos ab 8.46 Uhr zunächst in Richtung Leverkusen. Über Odenthal, Wipperfeld, Gummersbach-Niederseßmar, Eckenhagen und Dannenberg geht es zur Mittagspause nach Kierspe ins Haus Berkenbaum. Ab 14 Uhr fahren die Teilnehmer über Kreuzberg, Wermelskirchen und Witzhelden nach Opladen, Neue Bahnstadt. Die Strecke ist insgesamt rund 280 Kilometer lang. Tipp für Zuschauer: In Wermelskirchen (ab 15.15 Uhr) und in Opladen (ab 16 Uhr) finden sachkundig moderierte Ortsdurchfahrten statt.

Die Fahrzeuge werden, von Kreuzberg kommend, entlang der Bever-Talsperre Richtung Kleineichen fahren. Dann geht es Richtung Wipperfürth, um in Kobeshofen Hückeswagen zu umfahren. In Heidt/Westhofen geht es auf die Landstraße 68/101 Richtung Scheideweg/Dreibäumen. Ziel ist Buchholzen, wo ein Kontrollpunkt eingerichtet wird. Den leitet der Wermelskirchener Ralf Eisenbach. Über die B51 und Dellmannstraße geht es dann Richtung Telegrafenstraße. Dort findet in Höhe des Bürgerzentrums eine Kurzpräsentation der 190 Oldtimer statt. Über die Eich fahren die Fahrzeuge dann weiter über Hilgen Richtung Opladen.

Es lohnt sich, einen Blick auf die automobilen Schätze zu werfen: Mit dabei ist unter anderem ein Ford Eifel Roadster von 1937 und ein BMW 327 Cabriolet von 1938. Daneben viele andere Oldtimer& Youngtimer wie Jaguar E-Type, Ford Capri RS 2600 oder Fiat Dino.