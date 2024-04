Schulleben in Wermelskirchen Gesamtschüler gestalten ihr eigenes Buch

Anke Faust hat großes Gepäck dabei, als sie in der Gesamtschule ankommt. In einer riesigen Mappe stecken ihre Entwürfe für ihr Kinderbuch „Ein Schaf fürs Leben“. In einer Reisetasche liegen viele bunte gesammelte Zeitschriften. Und in einem beklebten Schuhkarton hat Anke Faust leere Bücher mitgebracht. Die mehrfach ausgezeichnete Illustratorin hat einiges vor. Und auch die Kinder aus dem Leseclub „Lesegang“ sind hoch motiviert – genauso wie die Jungen und Mädchen aus dem Workshop „Kreatives Schreiben“. Sie wissen den Besuch zu schätzen und haben zahlreiche Fragen im Gepäck.